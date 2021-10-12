Оккупанты устроили на Донбассе учения с боевой стрельбой, нарушив договоренности

Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. В частности, оккупанты провели учения с боевой стрельбой.

С вечера 8-го по вечер 10-го октября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 270 нарушений прекращения огня.

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Нарушения боевиков на Донетчине

Большинство случаев несоблюдения режима тишины произошли в Донецкой области – 150 нарушений. Там также зафиксировали 35 взрывов, среди которых 1 разрыв, 2 взрыва в воздухе и 32 взрыва неопределенного происхождения.

Более того, оккупанты еще и проводили так называемые учения с боевой стрельбой. А это является нарушением решения Трехсторонней контактной группы за 3 марта 2016 года "О запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности".

Срывы "тишины" на Луганщине

В Луганской области представители ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня. Среди них было 49 взрывов: 1 – в воздухе, остальные 48 взрывов – неопределенного происхождения.

Все эти нарушения произошли в пределах и возле участка разведения в районе Золотого.

Сутки 11 октября на Донбассе: коротко