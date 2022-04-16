Оккупанты утром мощно обстреляли Лисичанск: вспыхнул пожар на рынке

Сегодня утром, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Лисичанск. На местном базаре произошел пожар: людям рекомендуют немедленно покинуть рынок.

Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Пока нет информации о пострадавших в результате обстрелов.

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Избегайте скопления людей

Сергей Гайдай настоятельно рекомендует местным жителям оставаться в укрытиях. Судя по всему, российские оккупанты специально стреляют в места, где может быть большое скопление людей.

Похожий инцидент произошел сегодня утром в Северодонецке.

Подобная ситуация была утром в Северодонецке. Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рекомендовал всем жителям Луганщины эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Следует сделать это сейчас, пока есть возможность. В настоящее время открыты 9 эвакуационных коридоров, в частности Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28) и Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324).

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