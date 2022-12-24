Оккупанты увеличили количество кораблей в Черном море: военные оценили ракетную угрозу

Российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в акватории Черного моря. Это свидетельствует о вероятных обстрелах территории Украины на рождественские праздники.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Известно, что в настоящее время террористы готовят около 20 ракет "Калибр". Всего в Черном море находится 11 российских кораблей, среди которых 3 ракетоносителя.

Враг может обстрелять Украину на Рождество

По ее словам, увеличение корабельной группировки врага, включающей ракетоносители, может говорить о намерениях оккупантов, о которых накануне предупреждал президент Владимир Зеленский. В частности, террористы могут произвести очередные ракетные обстрелы перед праздниками.

Корабельная группировка увеличилась. В Черном море находятся 11 единиц и среди них есть ракетоносители, снаряженные ракетами. Это 2 сверхводных и 1 подводный. Общий залп может составлять 20 ракет,

– сообщила Гуменюк.

Она также не исключает, что таким образом оккупанты могут оказывать психологическое давление на украинцев. Однако еще раз призвала ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также в ОК "Юг" объяснили, что нет прямой зависимости между появлением ракетоносителей в акватории Черного моря и конкретной датой возможного ракетного обстрела. В последние дни сдерживающим фактором роста корабельной группировки были, в частности, неблагоприятные погодные условия в море.

Может ли враг ударить по Украине на праздники

Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов убежден, что оккупантов не остановят праздники, а наоборот — могут стать поводом для обстрелов.

Юсов считает недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о ракетных атаках перед Новым годом вполне оправданным. Эти данные подтверждают и заявления украинских представителей сил обороны и разведки, поскольку такова террористическая тактика страны-агрессорки.

Однако он подчеркнул, что украинские силы обороны позволят отпраздновать Новый год.