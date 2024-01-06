Россияне потеряли склад боеприпасов и "ослепли" на несколько РЛС: последствия "хлопка" в Крыму

4 января украинские силы провели спецоперацию на временно оккупированном полуострове. В ГУР рассказали о потерях, нанесенных оккупантам в Крыму.

Днем 4 января, когда глава ГУР праздновал день рождения, в Крыму в разных местах грохотало и пылало. Вскоре стало известно, что Украина атаковала военные объекты российских захватчиков.

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Какие потери понес враг в Крыму

С момента проведения спецоперации прошло два дня, а информацию о ее последствиях еще устанавливают. Время от времени официальные лица сообщают о тех или иных достижениях украинского "хлопка", который россияне еще долго будут помнить.

Так, сегодня Главное управление разведки рассказало, что в результате ударов по Крыму удалось ликвидировать вражеский состав боекомплектов, расположенный вблизи населенного пункта Гришино. Кроме того, россияне "избавились" от нескольких РЛС на аэродроме в Саках.

Спецоперацию провели военные ГУР и Воздушные силы совместно с силами сектора обороны государства.

Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино / Фото ГУР

Напомним, что днем 4 января украинские силы нанесли удары по территории временно оккупированного полуострова. Сами россияне назвали эту атаку самой массированной за период войны. Оккупанты жаловались, что Крым атаковали почти 40 беспилотников и с десяток ракет. Позже стало известно, что ВСУ попали в командный пункт под Севастополем, а также ударили по воинской части в районе Евпатории. Отмечалось, что в этом районе наши защитники удачно уничтожили и один из элементов противовоздушной обороны противника.

Комментируя "хлопок" в Крыму 4 января, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк намекнула, что "поражение" вражеских военных объектов на полуострове будет продолжаться. Действительно, оказалось, что комплексная спецоперация в Крыму растянулась еще на несколько дней. В ночь на 6 января там снова было громко и горячо. Оказалось, это Украина ударила по аэродрому в Саках. Оккупанты лишились еще одного пункта управления.

В России на аэродроме пылал Су-34

Утром 4 января на день рождения Буданова ГУР порадовало украинцев видео, на котором пылал истребитель. Им оказался российский Су-34, базировавшийся на аэродроме в районе Челябинска.

Следует отметить, что не только в Крыму было много "хлопка". В Белгороде и Новороссийске тоже слышали мощные взрывы.