Оккупанты ведут огонь из "Градов" уже вглубь Луганской области, – глава ОГА

Боевики продолжают свои циничные атаки. По словам председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, российские наемники наносят удары уже вглубь области.

По словам Сергея Гайдая, руководство области готовится к худшему. Об этом глава ОГА заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Боевики атакуют интенсивнее

Сергей Гайдай заявил, что боевики снова начали использовать "Грады", чего не делали почти 2 года. Российские наемники с их помощью стреляют вглубь области.

Боевики стреляют по объектам, которые сейчас заменить невозможно. Мы готовимся к худшему варианту, и сторона подтянула танки уже,

– заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА, Счастье и другие населенные пункты до сих пор находятся под постоянным обстрелом боевиков.

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Российские боевики непрерывно обстреливают украинские позиции на Донбассе. Боевики "Градами" накрыли Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское.

Во время обстрела боевиков в районе Зеленополья вражеский снаряд попал в детский сад, а в Николаевке – в жилой дом, из-за чего пострадала женщина.

В Станице Луганской во время очередной атаки боевиков вражеский снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

На фоне угрозы со стороны России Верховная Рада ввела по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайное положение.

Главари пророссийских боевиков заявили, что якобы украинские Вооруженные силы должны "покинуть территорию добровольно". Более того, они обратились к Кремлю "за помощью".

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