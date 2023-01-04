На Запорожском направлении идет перегруппировка российских войск, – Арестович

На Запорожском направлении в российской армии продолжается перегруппировка. Они боятся мощного удара Вооруженных сил Украины по оккупированному Мелитополю.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире стрима "ФЕЙГИН LIVE". По его словам, российские войска производят пополнение всеми средствами.

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Что происходит на Запорожском направлении

Как рассказал Арестович, перегруппировка идет от Мелитополя до Токмака. Так, российские оккупанты перекидывают туда свою технику и живую силу. Среди них есть несколько танков и батальон.

По словам советника главы ОП, самый ужасный сон для захватчиков – это удар ВСУ по Мелитополю. Поэтому они стараются пополняться.

Начали приезжать подразделения, которые были выведены на восстановление и пополнялись мобилизованными солдатами. Это такие подразделения, часть которых – уцелевшие кадровые военные, но большинство – это мобилизованные,

– отметил Арестович.

Оккупанты уже строят укрепление в Запорожской области

Недавно местные жители сообщили, что с Васильевки вдруг снялись и уехали колонной личный состав и более 50 единиц техники. Они переместились в поселок Веселое Мелитопольского района.

Так, в этом поселке оккупанты сооружают укрепрайон и роют окопы. Скорее всего, туда они будут подтягивать свои войска.