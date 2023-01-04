Про це повідомив радник голови ОПУ Олексій Арестович в ефірі стріму "ФЕЙГИН LIVE". За його словами, російські війська проводять поповнення усіма засобами.

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Як розповів Арестович, перегрупування йде від Мелітополя до Токмака. Так, російські окупанти перекидають туди свою техніку та живу силу. Серед них є декілька танків та батальйон.

За словами радника голови ОП, найжахливіший сон для загарбників – це удар ЗСУ по Мелітополю. Тому вони намагаються поповнюватись.

Почали приїжджати ті підрозділи, які були виведені на відновлення та поповнювалися мобілізованими солдатами. Це такі підрозділи, частина яких – уцілілі кадрові військові, але більшість – це мобілізовані,

– зазначив Арестович.

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Нещодавно місцеві жителі повідомили, що з Василівки раптом знялися та виїхали колоною особовий склад і понад 50 одиниць техніки. Вони пересунулись в селище Веселе Мелітопольського району.

Так, у цьому селищі окупанти споруджують укріпрайон та риють окопи. Скоріше за все, туди вони будуть підтягувати свої війська.