Оккупанты весь день били из артиллерии по Харькову и области: много погибших и раненых

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Харьковскую область. Вооруженные силы России били по Харьковщине в течение всего дня 28 апреля.

Россияне обстреляли Киевский и Немышлянский районы Харькова

О последствиях вражеских ударов сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. По его словам, под огнем россиян продолжают гибнуть мирные люди.

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Как рассказал Синегубов, российские военные продолжили бить по Харькову, используя артиллерию. Российские обстреляли Киевский и Немышлянский районы.

К сожалению, в результате обстрела двое мирных жителей погибли. Еще четверо харьковчан ранены.

Кроме того, войска агрессора обстреляли населенные пункты Харьковского района:

в Хролах – 1 раненый;

в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб;

в Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших.

Какая ситуация в Харьковской области

Харьковский мэр Игорь Терехов заявлял, что россияне совершают геноцид украинской нации, ведь непрерывно обстреливают Харьков.

В течение 27 апреля в Харькове и области произошло 18 пожаров в результате российских обстрелов.

В то же время следует отметить, что ВСУ возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

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