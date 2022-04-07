Оккупанты воруют сельхозтехнику, чтобы сорвать посевную, – мэр Мелитополя

Российские оккупанты воруют в Мелитополе сельскохозяйственную технику, поскольку из-за санкций приобрести аналогичный товар на территории России невозможно. Кроме того, таким образом захватчики пытаются сорвать посевную.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что Украина является поставщиком 30% зерна в мире, поэтому саботаж посевной может привести к серьезному международному гуманитарному кризису, сообщает 24 канал.

Читайте также Угрожают отчислением: в Мелитополе студентов заставляют учиться на русском языке

Россияне пытаются вывезти все

По словам Федорова, мародеры обворовывают мелитопольские производства. Воруют оргтехнику, мебель, оборудование и сельхозтехнику, которая предназначена для обработки земли и сбора урожая.

"Россия уже долгие годы под санкциями, а техника, которую они тянут из Запорожской области, из Мелитополя, не доступна для приобретения на российской территории", – отметил мэр.

Кроме того, оккупанты пытаются сорвать посевную.

Они хотят сделать так, чтобы не было посевной кампании и фермеры не смогли собрать свой урожай,

– добавил он.

"Оккупанты уничтожают все и всех": Обращение от полка Азов, защищающего Мариуполь – детали в видео