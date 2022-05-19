Оккупанты возводят дополнительные огневые позиции на границе в Брянской и Курской областях
19 мая 2022 , 09:10Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики усиливают свои позиции на границе с Украиной. Они строят дополнительные огневые позиции в Брянской и Курской областях.
Кроме этого, российские оккупанты возводят защитные сооружения. Об этом сообщили в Генштабе 19 мая.
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На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей,
– говорится в сообщении.
Ситуация на направлениях 19 мая: данные Генштаба
- Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.
- На Волынском, Полесском и Бессарабском направлениях ситуация остается без существенных изменений.
- Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты в Черниговской и Сумской областях. Враг нанес ракетный удар по поселку Десна. Пытается вести воздушную разведку с помощью БПЛА на указанном направлении.
- На Северском направлении россияне продолжают оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные постройки в приграничных районах Брянской и Курской областей.
- На Харьковском направлении оккупанты пытались удержать занятые рубежи, провести контратаку и распространяли ДРГ.
- На Славянском направлении продолжались бои в районе Большой Камышевахи. Враг понес значительные потери и отступил.
- На Лиманском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях.
- На Северодонецком направлении кафиры наступали в районе Устиновки – безуспешно.
- На Бахмутском направлении захватчики пытались штурмовать в районе Золотого-4 – неудачно.
- На Авдеевском направлении враг наступал в районе Юрьевки, понес потери и отступил. На Кураховском направлении ситуация тоже безуспешна.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Гуляйпольское, Новоданиловку, Малиновку и Гуляйполе.
- На Южнобужском направлении захватчики обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Лиман, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.
Успех ВСУ на Донбассе
На Донецком и Луганском направлениях 18 мая ВСУ отразили 16 атак врага. Украинские защитники уничтожили:
- 8 танков;
- 17 единиц боевой бронированной техники;
- 5 специальных бронированных автомобилей;
- 6 обычных автомобилей.
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