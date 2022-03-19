Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю

Российские войска ведут стратегическую наступательную операцию против Украины. К сожалению, 18 марта оккупантам удалось лишить нас выхода к Азовскому морю.

Впрочем, это только временно. Об этом в ночь на 19 марта сообщили в возведении Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения.

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В Генштабе пояснили, что оккупанты смогли частично добиться успеха в Донецком операционном районе. Поэтому на время Украина будет лишена выхода к Азовскому морю. В то же время, на подступах к Николаеву россияне были остановлены совместными действиями подразделений Сил обороны.

О том, что Россия хочет лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, в Генштабе предупреждали еще в начале марта. Они сосредоточились на Южным областях, поскольку не смогли захватить Киев.

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