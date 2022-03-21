Оккупанты вынуждены свозить резервы из дальних военных округов, – Генштаб

Российские захватчики столкнулись с огромным сопротивлением военных и всего украинского общества. В Генштабе заявили, что они вынуждены перемещать к границам Украины резервы.

Везут их аж из центрального и дальневосточного военных округов. Украина при этом продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.

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Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов. Также вынуждены проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников,

– говорят в Генштабе.

При этом оккупанты продолжают привлекать к непосредственным боевым действиям личный состав воинских частей и подразделений обеспечения. Это свидетельствует о критическом состоянии ситуации в войске российских захватчиков.

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