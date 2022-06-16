Оккупанты выпустили несколько мин по окрестностям Сумского района из Белгородской области

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Ночью на 16 июня вражеский огонь накрыл Шосткинский и Сумской районы.

Как прошла ночь в пограничные Сумщины

Российские военные били из авиации и минометов. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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Со вчерашнего вечера вражеская авиация дважды обстреляла приграничье Сумщины. В одном случае россияне нанесли авиаудар по Сумскому району, в другом – по Шосткинскому,

– рассказали в Государственной пограничной службе.

Уже на рассвете кафиры выпустили с территории села Дроновка в Белгородской области России несколько десятков минометных мин 120 калибра 120. Они попали по окрестностям Сумского района.

Заметим, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также сообщил, что противник нанес ракетный удар по Садовской ОТГ. К сожалению, 4 местных жителей погибли, а еще по меньшей мере 6 – получили ранения.

Кроме того, враг открывал огонь из миномета по Краснопольской общине. В общей сложности зафиксировали 26 "прилетов".

К вечеру 15 июня 2 вертолета выпустили 5 ракет с территории России. Вражеские снаряды ударили по окрестностям Глухова и попали в жилой дом. Известно, что в результате обстрела один человек погиб, а еще 6 – получили ранения. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

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Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 16 июня украинские военные ликвидировали 32 950 российских кафиров, которые с оружием в руках пришли на нашу землю. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 бойцов личного состава врага, 9 танков, 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 9 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Больше всего потерь оккупационное войско понесло на Бахмутском направлении.

В Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. В Киев европейские лидеры добирались поездом "Укрзализныци". Здесь они должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Оккупационные войска держат в Черном море 3 судна с высокоточным оружием . Корабли уже привели в состояние боевой готовности.

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