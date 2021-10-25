Оккупанты выставили блокпосты вокруг Севастополя: с чем это связано

На всех въездах в Севастополь оккупационная власть выставила блокпосты. Будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или документы, подтверждающие, что человек не инфицирован.

О мероприятиях объявил так называемый "глава" оккупационного правительства Севастополя Михаил Развожаев. В городе, по его словам, уже начали отменять бронирование в местах размещения.

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Также оккупанты хотят предотвратить работу неофициальных мест размещения, которыми пользуются туристы.

В то же время в Севастополе зафиксировали очередной максимум суточной заболеваемости коронавирусом – 328 новых случаев. За 24 октябре умерли 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет.

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Блокпосты на въезде в Севастополь уже устанавливали в 2020 году. Тогда они были размещены со стороны Бахчисарайского района и Большой Ялты и действовали в течение трех месяцев.

Оккупационная власть будет докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии", сказал руководитель оккупационного "министерства здравоохранения" Крыма Константин Скорупский.

Сейчас морги Крыма не справляются с нагрузкой. По словам Скорупского, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

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