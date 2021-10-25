Про заходи оголосив так званий "глава" окупаційного уряду Севастополя Михайло Развожаєв. В місті, за його словами, вже почали скасовувати бронювання в місцях розміщення.
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Також окупанти хочуть запобігти роботі неофіційних місць розміщення, якими користуються туристи.
Водночас у Севастополі зафіксували черговий максимум добової захворюваності на коронавірус – 328 нових випадків. За 24 жовтня померли 15 осіб віком від 43 до 90 років.
Окупанти визнали, що морги Криму не справляються
Окупаційна влада змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стан", сказав керівник окупаційного "міністерства охорони здоров'я" Криму Костянтин Скорупський.
Наразі морги Криму не справляються з навантаженням. За словами Скорупського, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.
Ситуація з COVID-19 в Криму: останні новини
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- 10 жовтня на окупованому Росією Кримському півострові за добу зареєстрували понад 500 нових випадків зараження COVID-19.
- Невдовзі для представників низки професій окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію. Мовиться про освітян та медиків зокрема.