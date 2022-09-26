Из Попасной и окрестностей оккупанты вывезли всех гражданских и закрыли город

Российские оккупанты вывезли всех гражданских из населенных пунктов Попаснянской общины Луганской области. Въезд в Попасную они закрыли.

Ранее в общине проживало около 30 тысяч человек. Об этом сообщил глава Попаснянской военной администрации Николай Ханатов в эфире телемарафона.

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Попасную закрыли на въезд

Лишь 300 человек оставалось в общине после начала полномасштабного вторжения. Но за последние два дня всех вывезли. Въехать в город невозможно. Связи с этими людьми нет.

Ханатов добавил, что есть связь с другими жителями, которые были эвакуированы в другие регионы Украины.

Встречались сегодня со всеми луганчанами в Новомосковске. Проводили митинг, это была инициатива людей, пришедших с лозунгами, которые не поддерживают ни россию, ни так называемые референдумы,

– рассказал Ханатов.

Оккупанты не имеют списков людей, которые остались в городах Луганской области. Однако они уже говорят о явке на псевдореферендуме 45%. В первый день так называемого референдума вооруженные оккупанты делали квартирный обход и заставляли голосовать во дворах.

В Луганской области сейчас продолжаются бои

В области сейчас идут позиционные бои за каждый населенный пункт. Оккупанты, отступая из Харьковской области, сместили акценты. Россияне взялись за содержание тех территорий, которые они временно оккупировали. Количество обстрелов тоже возросло.

Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики стараются изо всех сил скрыть истинные данные о потерях. С этой целью они отключили по всей территории области доступ к интернету.

Что известно о ситуации на фронте: последние новости

Наиболее сложная, но контролируемая ситуация сейчас на Востоке Украины. Россияне планируют окружить Бахмут, однако ВСУ продолжают держать оборону. Кроме этого, удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.

Активность ВСУ делает невозможным налаживание для оккупантов нормальной логистики и проведение псевдореферендумов. Поэтому россияне терроризируют население в Херсонской области.

Украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, и российские войска, похоже, пытаются замедлить его.

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