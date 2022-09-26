Раніше у громаді мешкало близько 30 тисяч людей. Про це повідомив голова Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.
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Лише 300 людей залишалося у громаді після початку повномасштабного вторгнення. Але за останні два дні усіх вивезли. В‘їхати в місто неможливо. Зв‘язку з цими людьми немає.
Ханатов додав, що є зв'язок з іншими жителями, які були евакуйовані до інших регіонів України.
Зустрічалися сьогодні з усіма луганчанами у Новомосковську. Проводили мітинг, це була ініціатива людей, які прийшли з гаслами, які не підтримують ні росію, ні так звані референдуми,
– розповів Ханатов.
Окупанти не мають списків людей, які залишилися в містах Луганщини. Однак вони вже говорять про явку на псевдореферендумі 45%. Першого дня так званого референдуму озброєні окупанти робили квартирний обхід і змушували голосувати у дворах.
На Луганщині зараз тривають бої
В області зараз точаться позиційні бої за кожен населений пункт. Окупанти, відступаючи з Харківщини, змістили акценти. Росіяни взялися за утримування тих територій, які вони тимчасово окупували. Кількість обстрілів теж зросла.
Глава ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники намагаються з усіх сил приховати справжні дані про втрати. З цією метою вони вимкнули по всій території області доступ до інтернету.
Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини
- Найбільш складана, але контрольована ситуація зараз на Сході України. Росіяни планують оточити Бахмут, проте ЗСУ продовжують тримати оборону. Крім цього, вдалось відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.
- Активність ЗСУ унеможливлює налагодження для окупантів нормальної логістики та проведення псевдореферендумів. Тому росіяни тероризують населення на Херсонщині.
- Український контрнаступ у Херсонській області прогресує, і російські війська, схоже, намагаються уповільнити його.