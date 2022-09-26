Раніше у громаді мешкало близько 30 тисяч людей. Про це повідомив голова Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

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Попасну закрили на в'їзд

Лише 300 людей залишалося у громаді після початку повномасштабного вторгнення. Але за останні два дні усіх вивезли. В‘їхати в місто неможливо. Зв‘язку з цими людьми немає.

Ханатов додав, що є зв'язок з іншими жителями, які були евакуйовані до інших регіонів України.

Зустрічалися сьогодні з усіма луганчанами у Новомосковську. Проводили мітинг, це була ініціатива людей, які прийшли з гаслами, які не підтримують ні росію, ні так звані референдуми,

– розповів Ханатов.

Окупанти не мають списків людей, які залишилися в містах Луганщини. Однак вони вже говорять про явку на псевдореферендумі 45%. Першого дня так званого референдуму озброєні окупанти робили квартирний обхід і змушували голосувати у дворах.

На Луганщині зараз тривають бої

В області зараз точаться позиційні бої за кожен населений пункт. Окупанти, відступаючи з Харківщини, змістили акценти. Росіяни взялися за утримування тих територій, які вони тимчасово окупували. Кількість обстрілів теж зросла.

Глава ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники намагаються з усіх сил приховати справжні дані про втрати. З цією метою вони вимкнули по всій території області доступ до інтернету.

Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини

Найбільш складана, але контрольована ситуація зараз на Сході України. Росіяни планують оточити Бахмут, проте ЗСУ продовжують тримати оборону. Крім цього, вдалось відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.

Активність ЗСУ унеможливлює налагодження для окупантів нормальної логістики та проведення псевдореферендумів. Тому росіяни тероризують населення на Херсонщині.

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує, і російські війська, схоже, намагаються уповільнити його.

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