Оккупанты вывозят детей из Мариуполя и раздают российским семьям, – мэрия

С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полутысячи несовершеннолетних украинцев.

Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, у украинской стороны есть подтвержденные данные о по меньшей мере 500 детях, вывезенных из города в россию.

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Если же верить самим оккупантам, то это число превышает 1 300 случаев.

По словам Андрющенко, оккупанты вывозят детей всех возрастов – от младенцев до подростков. Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что это – одно из самых страшных военных преступлений россии.

Очень трудно понять, как мы будем искать наших детей, особенно детей до 5 лет. Ведь они из-за возраста и стресса могут быстро забыть свою фамилию, имена родителей,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Куда россияне вывозят детей

Как рассказал Андрющенко, незаконной процедурой занимается детский омбудсмен россии мария львова-белова.

Есть отдельные договоренности, согласно которым украинских детей вывозят самолетами минобороны россии. Пока дети находятся на оккупированной территории Донецкой области, им сразу дают российское гражданство. И по ускоренной процедуре разбрасывают по российским семьям,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что вывоз детей происходит не только в самом Мариуполе, но и в других населенных пунктах на временно оккупированной территории Донбасса.

Каких детей похищают россияне

Как рассказал Андрющенко, можно выделить условные категории детей, вывозимых оккупантами.

Потерянные дети

Первая волна депортации началась еще во время боев за город. Когда еще продолжались обстрелы, родители приводили детей в больницы, чтобы спасти их от вражеских снарядов.

Когда россияне захватили Мариуполь, они депортировали в россию пациентов из больниц вместе с этими потерянными детьми. Детей прятали в оккупированном Донецке, а затем вывезли в лагерь возле Санкт-Петербурга.

Дети, разлученные с родителями

По словам советника мэра Мариуполя, были случаи, когда детей разлучали с родителями на блокпостах.

Родителей арестовывали в фильтрационные тюрьмы или же расстреливали на блокпостах. А детей забирали. Их путь тот самый – Донецк, а дальше – россия,

– сказал Андрющенко.

Дети, которые остались в Мариуполе без родителей

В мае – июне в Мариуполе и Мариупольском районе появилось очень много детей без родителей. Речь идет как о потерянных, так и о тех, чьи родители погибли.

Дети кучковались между собой, их подбирали мариупольцы. Особенно в Левобережном районе города появилось много таких "домов семейного типа". Люди подбирали по 10 – 20 детей, ухаживали за ними, пытались как-то кормить,

– рассказал Андрющенко.

Однако оккупанты вывезли детей из каждой такой точки. После этого их также отправили на "усыновление" в российские семьи.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что всю информацию о похищенных россией детях власти города передали в соответствующие службы.

Петр Андрющенко рассказал, как оккупанты вывозят детей из Мариуполя в россию: смотрите видео

Россияне похищают украинских детей: главное