Оккупанты пригрозили казнить еще 2 британцев, которых захватили в плен: Лондон уже отреагировал

Российские оккупанты взяли в плен еще 2 британцев. В одной из квазиреспублик на Донбассе боевики обвинили их в "наемничестве" и угрожают казнить.

Министерство иностранных дел Великобритании осудило действия оккупантов. 22-летний Дилан Гилли и 35-летний Эндрю Гилл попали в плен в апреле.

К теме Джонсон шокирован смертными приговорами иностранцам, воевавшим в рядах ВСУ

Боевики обвинили в наемничестве еще 2 британцев

Дилан Гилли приехал в Украину в качестве сотрудника гуманитарной организации британской некоммерческой организации Presidium Network. Оккупанты схватили его на контрольно-пропускном пункте к югу от Запорожья. Гилли попал в плен вместе с другим гражданином Великобритании, 45-летним Полом Юри, однако последнему захватчики не предъявили обвинений.

В апреле российское пропагандистское телевидение показало сюжет, в котором можно увидеть военного волонтера Эндрю Гилла с забинтованной левой рукой и импровизированной повязкой на голове. Через некоторое время стало известно, что в одной из квазиреспублик обеим британцам предъявили обвинения в "наемничестве".

Продолжаются следственные действия. Следователи ищут доказательства преступлений, совершенных британцами, поскольку они не хотят давать показания и отказываются сотрудничать по их уголовным делам,

– говорится в сообщении.

В Presidium Network все это время помогали семье Гилли. После сообщения о приговоре там заявили, что обвинения являются "политически мотивированными" и "сфабрикованными" боевиками.

"Это просто безумие, честно говоря. Он точно не наемник. Он просто был волонтером", – рассказал друг Гилли Аллан Мур.

Заметьте Оккупационная администрация на Донбассе приговорила иностранцев, воевавших за Украину, к смертной казни

В МИД Британии отреагировали на приговор, вынесенный боевиками

Красный Крест и британское правительство уже связались с Гилли и оккупантами, в плену которых он находится.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос с Россией. Мы постоянно контактируем с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их освобождению", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

В Presidium Network отметили, что узнали о "непроверенных обвинениях в наемничестве", которые выдвинули против Гилли, из российских государственных СМИ. Организация предоставила доказательства, что он был независимым гуманитарным волонтером в Украине на момент его захвата, а также не был членом ни одного военного или военизированного подразделения.

"Ни разу он не принимал участия в каких-либо военных действиях. Обвинения, выдвинутые ДНР, не подтверждены доказательствами и поэтому могут быть объяснены только политически мотивированными действиями ДНР и российского правительства. Мы осуждаем фабрикацию обвинений ДНР ради политической выгоды и искажения роли Дилана в Украине ", – добавили в Presidium Network.

Стоит прочитать Британская разведка назвала типы ракет, которыми Россия обстреливает города Украины

Ранее боевики обвинили в том же еще 2 британцев

Гилли и Гиллу выдвинули те же обвинения в наемничестве, что и британским военным волонтерам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру. Их в июне боевики приговорили к смертной казни. Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вмешался в дела британцев, предупредив Россию, что она должна обеспечить невыполнение этого приговора.

Боевики в течение 2 лет удерживали в плену украинского журналиста и писателя Станислава Асеева. Его освободили в результате обмена пленными в 2019 году. Асеев рассказал журналистам, что в плену его пытали электричеством.

"Я надеюсь, что из-за огласки этого дела к ним будут относиться гораздо лучше, чем ко мне и другим заключенным", – отметил журналист.

Он добавил, что на территории квазиреспублика вообще нет правовой системы, поэтому британскому правительству нужно серьезно отнестись к угрозе смертного приговора для своих граждан.

По словам Эслина и Пиннера, они законно служили в армии, поэтому должны иметь право на защиту, предоставляемую военнопленным согласно Женевской конвенции.

Стоит посмотреть – боевики приговорили к смертной казни бойцов иностранного легиона: видео