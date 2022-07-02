Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило дії окупантів. 22-річний Ділан Гіллі та 35-річний Ендрю Гілл потрапили в полон у квітні.

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Бойовики звинуватили у найманстві ще 2 британців

Ділан Гіллі приїхав в Україну як співробітник гуманітарної організації британської некомерційної організації Presidium Network. Окупанти схопили його на контрольно-пропускному пункті на південь від Запоріжжя. Гіллі потрапив у полон разом з іншим громадянином Великої Британії, 45-річним Полом Юрі, однак останньому загарбники не висунули звинувачень.

У квітні російське пропагандистське телебачення показало сюжет, у якому можна було побачити військового волонтера Ендрю Гілла із забинтованою лівою рукою та імпровізованою пов'язкою на голові. Через деякий час стало відомо, що в одній з квазіреспублік обом британцям висунули звинувачення у "найманстві".

Тривають слідчі дії. Слідчі шукають докази злочинів, скоєних британцями, оскільки вони не хочуть давати свідчення та відмовляються співпрацювати у їхніх кримінальних справах,

– мовиться у повідомленні.

У Presidium Network увесь цей час допомагали родині Гіллі. Після повідомлення про вирок там заявили, що звинувачення є "політично вмотивованими" та "сфабрикованими" бойовиками.

"Це просто божевілля, чесно кажучи. Він точно не найманець. Він просто був волонтером", – розповів друг Гіллі Аллан Мур.

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Червоний Хрест та британський уряд вже сконтактували з Гіллі та окупантами, в полоні яких він перебуває.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією. Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їхнього звільнення", – мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

У Presidium Network зазначили, що дізналися про "неперевірені звинувачення в найманстві", які висунули проти Гіллі, через російські державні ЗМІ. Організація надала докази того, що він був незалежним гуманітарним волонтером в Україні на момент його захоплення, а також не був членом жодного військового чи воєнізованого підрозділу.

"Жодного разу він не брав участі в будь-яких військових діях. Звинувачення, висунуті ДНР, не підтверджені доказами й тому можуть бути пояснені лише політично вмотивованими діями ДНР і російського уряду. Ми засуджуємо фабрикацію звинувачень ДНР заради політичної вигоди та спотворення ролі Ділана в Україні", – додали в Presidium Network.

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Раніше бойовики звинуватили у тому ж ще 2 британців

Гіллі та Гіллу висунули ті ж звинувачення в найманстві, що й британським військовим волонтерам Ейдену Есліну та Шону Піннеру. Їх у червні бойовики засудили до смертної кари. Проте Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) втрутився в справи британців, попередивши Росію, що вона повинна забезпечити невиконання цього вироку.

Бойовики протягом 2 років утримували в полоні українського журналіста та письменника Станіслава Асєєва. Його звільнили в результаті обміну полоненими у 2019 році. Асєєв розповів журналістам, що у полоні його катували електрикою.

"Я сподіваюся, що через розголос цієї справи до них ставитимуться набагато краще, ніж до мене та інших ув'язнених", – зазначив журналіст.

Він додав, що на території квазіреспублік загалі немає правової системи, тому британському уряду потрібно серйозно поставитися до загрози смертного вироку для своїх громадян.

За словами Есліна та Піннера, вони законно служили в армії, тому повинні мати право на захист, який надається військовополоненим згідно з Женевською конвенцією.

Зауважте! Колишній ветеран британської армії 36-річний Скотт Сіблі, який приїхав в Україну, щоб воювати з окупантами, став першим громадянином Великої Британії, який загинув під час війни проти Росії.

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