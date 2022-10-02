Таинственные контейнеры в Херсонской области могли взорвать для спецэффектов в фейках о "поражениях" ВСУ
Источник:Сергей Братчук
Россияне на оккупированной Херсонщине, вероятно, взорвали 24 тонны тротила. Оккупанты сделали это для пропагандистского сюжета об "успехах" в войне против Украины.
Накануне в сети появилась информация, что оккупанты закапывали контейнеры с "чем-то". Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что это было сделано для пропагандистского сюжета.
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Оккупанты вызвали большой взрыв для пропагандистского сюжета
Братчук сообщил, что оккупанты закопали сразу 24 тонны тротила в виде морских мин. Цель россиян, по его словам, для очередного ролика "уничтожение одним выстрелом из танка украинского склада боеприпасов".
Оккупанты взорвали 24 тонны тротила для пропагандистского сюжета
Что известно о контейнерах в Херсонской области
- В сети появилось видео из Херсонщины, на котором заметно немало контейнеров в траншеях с неизвестным содержимым. Эксперты предполагали, что в контейнерах может быть жидкое химическое вещество, подготовленное к подрыву, жидкая взрывчатка в специфической таре или морские мины МЯМ.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уверяла, что причин для паники нет. Она информировала, что наши военные прорабатывают все версии, однако подчеркнула, что эта информация не для публичного объявления.
- Кроме того, Наталья Гуменюк 2 октября сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Юге. Она сообщила, что россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на Юг, однако эта задача для них очень усложнена. Причина в том, что ВСУ держат под огневым контролем логистику врага.
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