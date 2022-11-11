Оккупанты взорвали все мосты через Днепр на Херсонщине

Российские оккупанты, отступая из Херсона, взорвали все мосты через Днепр. Речь и об Антоновском мосту.

Захватчики взорвали пролеты Антоновского моста, с находившимися под ним баржами. Об этом рассказал депутат областного совета Сергей Хлань.

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Хотели приостановить давление ВСУ

Таким образом оккупанты сделали невозможным даже пешеходный проход по Антоновскому мосту. Хлань отметил, что взрывали все, что можно, пытаясь приостановить давление ВСУ.

Взорвали все мосты на правобережной части Херсонщины,

– рассказал чиновник.

По его словам, есть сообщения, что россияне взорвали дорогу и на дамбе Каховской ГЭС. Однако эту информацию проверяют.

Что с Антоновским мостом

Утром 11 ноября пропагандисты сообщили, что российские военные взорвали Антоновский мост в Херсонской области. В ОК "Юг" не подтверждали информацию, поскольку в Херсонской области происходят активные действия со стороны ВСУ.

Однако впоследствии в сети появились фото разрушенного моста. От взрывов там образовалось не менее 2 пролетов.

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11 ноября ВСУ освободили Херсон. В настоящее время в городе идет зачистка от остатков российских войск, поэтому местных жителей просят не выходить из дома.