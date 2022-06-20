Оккупанты за время войны похитили в Мелитополе 500 людей, теперь говорят о смертной казни, – мэр

На временно оккупированных территориях россияне продолжают запугивать людей. Например, во время войны в Мелитополе похитили 500 жителей города. Теперь там угрожают ввести смертную казнь.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что в последние несколько дней похищения жителей города не прекращаются, передает 24 канал.

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Кафиры планируют вернуть смертную казнь

Иван Федоров подчеркнул, что во время службы на центральной площади на днях угнали одного из пасторов города. Пока он находится в плену и его судьба, к сожалению, неизвестна. Кроме того, в неизвестном направлении был вывезен ряд активистов.

Оккупанты это делают для того, чтобы запугать мирное население. Таким образом, враг пытается бороться с инакомыслием и сопротивлением. По мнению россиян, это должно заставить горожан прекратить противостоять захватнической агрессии.

В то же время, местные гауляйтеры уже публично заявляют о желании ввести смертную казнь. Об этом говорят в эфирах российских пропагандистских каналов.

Для меня совершенно очевидно, зачем они это делают. Они не получили 4 месяца назад от нас поддержки, они не получили поддержки от мирного населения, представителей власти, поэтому сегодня они устроили геноцид против украинского народа,

– подчеркнул Федоров.

Он отметил, что за эти почти 4 месяца оккупанты похитили в Мелитополе около 500 человек. Но и это не позволяет им добиться желаемого результата, ведь сопротивление продолжает нарастать. То же касается активизации протестных настроений в подполье.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что кафиры планируют сделать смертную казнь публичной. Это еще один инструмент психологического давления, чтобы люди не хотели бороться за свою свободу.

Мелитопольцы верят в ВСУ

В то же время, жители Мелитополя надеются на ВСУ. Они верят в наших военных и то, что вскоре город освободят от оккупации. Иван Федоров отметил, что в последние несколько недель можно наблюдать положительную тенденцию.

Этому способствует оружие, которое наши военные получают от международных партнеров. С ее помощью наши защитники умело уничтожают врага, а также освобождают территорию. Он добавил, что за последние две недели линию фронта отодвинули от Запорожья на 10 километров . Это также дает надежду людям, которые находятся под временной оккупацией.

Что касается самого Мелитополя, там сейчас находится половина населения. Осталось около 70 тысяч человек. И большинство из них просто не могли уехать. Это и люди преклонного возраста, и те, кто ухаживает за родными.

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