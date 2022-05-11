Оккупанты заблокировали газоснабжение в Луганскую и Донецкую области

Российские военные перекрыли на оккупированных Луганской и Донецкой областях краны магистрального газопровода "Шебелинка – Новопсков". Местные жители остались без газоснабжения.

Подробности от Оператора ГТС Украины

Оккупанты фактически лишили Украину возможности поставлять газ на эти территории. Своими действиями они совершили новое преступление.

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Власти России несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий,

– заявил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Он добавил, что утром 11 мая "Газпром" прекратил поставлять газ из России в ГИС "Сохрановка".

Заметим, что через "Сохрановку" Украина транспортировала газ в Европу. Однако после того, как ее захватили россияне, Оператор ГТС Украины заявил, что теперь будет использовать физическую точку соединения "Суджа", расположенную на контролируемой территории.

В Северодонецке уже нет газа

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что единственное из коммуникаций, работавшее в Северодонецке, это был газ. Однако после обстрелов магистрального газопровода люди остались без него. Находясь под постоянными обстрелами, местные жители могли хотя бы приготовить себе еду, теперь же у них нет такой возможности.

В Мариуполе газовщиков зовут на работу

В разрушенном Мариуполе россияне распространили объявления, в которых зовут на работу газовщиков. Это притом что газа в городе нет. По словам советника мэра Петра Андрющенко, возобновить газоснабжение – технически невозможно. Однако россиян совершенно не интересуют реалии.

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Из-за россиян газа не было и на Закарпатье

Вечером 3 мая путинская армия впервые атаковала Закарпатье. Вражеская ракета попала в электроподстанцию и повредила газораспределительный провод. Поэтому 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Уже с утра специалисты начали работать над устранением повреждений. К счастью, последствия удара удалось быстро ликвидировать и восстановить газ.

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