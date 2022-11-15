Россияне вывели технику с аэродрома Чаплинки, где был "хлопок": спутниковые снимки
Источник:"Радио Свобода"
Россия вывела свою технику с аэродрома в оккупированной Чаплинке Херсонской области. Российские военные переместили не менее 15 вертолетов.
То, что Россия передислоцировала вертолеты с аэродрома в Чаплинке, подтверждают спутниковые снимки Planet Labs. Для сравнения были взяты фото за 8 и 12 ноября 2022 года.
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С аэродрома исчезла вся техника оккупантов
Сообщается, что 8 ноября спутник зафиксировал на территории аэродрома 15 вертолетов разных типов, которые армия России могла использовать в войне против Украины. 12 ноября на спутниковых снимках вертолетов уже нет.
Россия забрала вертолеты с аэродрома в Чаплинке / Фото "Радио Свобода"
Кроме вертолетов оккупанты имели на военной базе в Чаплинке большое количество техники и боеприпасов.
Россия вывела технику из Чаплинки / Фото "Радио Свобода"
Россия начала отводить технику в октябре
- Кроме того, об отводе российской техники из Чаплинки информировал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. Он сообщил, что оккупанты начали отводить свою технику с военной базы возле Чаплинки еще в конце октября.
- Христо Грозев опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие, что на двух основных площадках военной базы с 11 по 27 октября значительно уменьшилось количество техники.
- Следовательно, россияне начали отступать задолго до публичного заявления их командующего Сергея Суровикина об уходе. Чаплинка расположена в 80 километрах к востоку от Херсона — в пределах досягаемости HIMARS.
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