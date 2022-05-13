Оккупанты забросили гранаты в СИЗО и обстреляли людей из автоматов: один человек погиб

11 мая оккупанты зашли в Херсонское СИЗО, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов.

Один заключенный начал выражать возмущение, из-за чего его убили. Информацию подтвердили сотрудники учреждения.

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Что известно о ситуации в Харьковском СИЗО

В настоящее время учреждением "руководит" коллаборант Евгений Соболев, согласившийся возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области.

Настоящего начальника учреждения вывезли в неизвестном направлении. Работники учреждения отказались работать на оккупационные власти и написали рапорты об увольнении. Связь с учреждением утрачена.

На прошлой неделе обратилась к Министру юстиции Украины с требованием принять меры по эвакуации заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений ГКВД в Херсонской области,

– сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что действия России являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты преступлений.

Ситуация в Херсонской области: что следует знать

Оккупанты терроризируют мирное население на временно оккупированной Херсонской области и ежедневно похищают людей. В настоящее время без вести пропали сотни жителей области.

Также россияне систематически пытают людей. Они уже стали выкладывать в сеть видео, как пытают жителей Херсона током.

Также оккупанты обстреливают эвакуационные колонны, пытающиеся выехать из Херсонской области.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что оккупанты завезли в область своих родственников и поселили их во временно покинутых украинцами домах.

Кроме того, россияне вывозят из региона зерно и фермерскую технику.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинские власти следят за ситуацией во временно оккупированной Херсонской области. Все преступления российских оккупантов и сотрудничество коллаборантов с ними фиксируются.

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