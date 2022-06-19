Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат, это может нести опасность, – Старух

Российские военные взяли под контроль Запорожский железорудный комбинат. В настоящее время это представляет серьезную угрозу региону, поскольку может возникнуть сильное загрязнение окружающей среды.

Детальнее об угрозе рассказал председатель Запорожской ОВА Александр Старух. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Чем грозит захват Запорожского железорудного комбината

Пока комбинат не работает, однако за шахтами необходимо следить. Однако россияне могут этого не делать.

Если не будут работать помповые станции и не будут откачивать воду, то через неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия.

– сказал Старух.

Дело в том, что без откачки произойдет заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой. Как следствие, возможно загрязнение подземных вод, из которых жители региона получают воду.

Какой вред от железа в воде

Запорожский железорудный комбинат это единственное в Украине предприятие, добывающее железную руду из глубины 1 километра. За 50 лет эксплуатации здесь добыли более 172 миллионов тонн железной руды. Залежи региона ценны тем, что руда отличается своим высоким качеством и минимумом вредных примесей.

На Кафедре экологической геологии ЛНУ сообщили, что в реках и озерах растворенное железо почти никогда не встречается. Двухвалентное железо реагирует с кислородом и быстро выпадает из воды в осадок.

Однако оно скапливается в подземных водах. Там железо наиболее распространенным нежелательным растворенным химическим компонентом. К счастью, железо в воде не влечет за собой существенных проблем со здоровьем людей. Но оно приводит к существенным неудобствам.

Присутствие его (железа – 24 канал) в воде достаточно неприятно из-за неприятного запаха, железистого привкуса, ржавого цвета, неприятных ощущений на коже и волосах при приеме душа, а также склонности к загрязнению одежды при стирке,

– отмечают ученые.

Кроме того, наличие растворенного железа способствует размножению железистых бактерий. Они образуют темно-слизистые слои на внутренней стороне труб, что приводит к повреждению систем водоснабжения и водоотвода.



Вода с железом / Фото Ecosoft.ua

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