Оккупанты заявили, что в Царева стреляли: он в "очень тяжелом состоянии"

Россияне сообщили, что в коллаборанта Олега Царева якобы стреляли. Он сейчас в тяжелом состоянии.

Российские СМИ пишут, что в Олега Царева стреляли. Ранее писали, что в его дом ночью 27 октября приезжала "скорая", пишет 24 Канал.

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Царев в реанимации

Глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что Олег Царев находится в реанимации. По его словам, коллаборант в "очень тяжелом состоянии".

В больницу он попал с огнестрельным ранением.

Кто такой Олег Царев Бывший украинский предприниматель, коллаборационист, пророссийский политик, сепаратист. Скрывается в России от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

В телеграм-канале предателя Олега Царева написали, что его родные подтверждают, что в него выстрелили дважды. Они рассказали, что инцидент произошел около полуночи.

Информации о том, кто именно стрелял в коллаборанта, нет, однако сообщили, что силовики уже работают над этим.

На момент прибытия кареты "скорой" Царев был без сознания. Он потерял большое количество крови.

К Цареву приезжала "скорая"