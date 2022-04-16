Оккупанты закладывали мины даже в обычные хозяйственные сумки: жуткие фото спасателей

Спасатели продолжают работать на территориях, освобожденных от российских захватчиков. Они занимаются разминированием, а взрывоопасные предметы обнаруживаются в самых неожиданных местах.

Сотрудники ГСЧС показали, что после себя оставили российские захватчики. Именно из-за множества взрывоопасных предметов спасатели просят не спешить возвращаться в собственные дома.

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Опасными могут быть любые предметы

Так, один из пиротехников разминирует противопехотную мину МОН-90. Ее замаскировали под обычную хозяйственную сумку. Сам взрывоопасный предмет несет в себе смертельную угрозу, а дальность поражения – 90 метров.

Противопехотную мину оккупанты спрятали в хозяйственной сумке:

Спасатели также показали противопехотные гранаты. Их спрятали и установили на растяжках. В ГСЧС отмечают, что такие устройства могут поражать на расстояние до 200 метров.

Оккупанты оставляют взрывные предметы в неожиданных местах / Фото ГСЧС

Оккупанты оставляют взрывные предметы в неожиданных местах / Фото ГСЧС

Оккупанты оставляют взрывные предметы в неожиданных местах / Фото ГСЧС

Также пиротехники попросили всех быть внимательными и осторожными. Если вы увидите подозрительный предмет – ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Вместо этого о находке следует сообщить по телефонам 101 или 102.

Напомним, что в Украине запущена интерактивная карта взрывоопасных участков. С ее помощью можно увидеть сколько вражеских устройств удалось обезвредить, а также сообщить о находках.

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