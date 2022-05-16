Оккупанты заметают следы и на скорую руку разбирают завалы роддома в Мариуполе

Российские захватчики пытаются убрать следы преступлений, которые они совершают в Украине. Для этого они уже начали разбирать завалы роддома, по которому ранее выпустили авиабомбу.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты сейчас разбирают завалы в больнице №3.

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Хотят убрать следы своих же зверств

Активно пытаются устранить следы преступлений оккупанты там, где несколько месяцев назад раздался мощный взрыв. Тогда по роддому выпустили авиабомбу.

Теперь сотрудники МЧС России максимально быстро "зачищают" то, что произошло от их рук. Петр Андрющенко подчеркивает, что все это очень странное совпадение, ведь разбирают завалы там, куда оккупанты сами и били.

Удивительно, но план разборки завалов полностью совпадает с местами наибольшего разрушения и показательного цинизма российской армии. Драмтеатр, проспект Мира. Теперь вдруг больница,

– подчеркнул он.

Оккупанты разбирают завалы роддома в Мариуполе: смотрите видео

Мариупольцев заставляют разбирать завалы

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что мариупольцев заставляют разбирать завалы драмтеатра. Она подчеркнула, что местные жители отказываются от этого, после чего оккупанты подбирают рычаги влияния.

Поэтому для разбора завалов жителей города "нанимают". Им обещают выплачивать рубли, если они будут устранять последствия разрушений. Для этого уже даже открыли "республиканские центры занятости" с ОРДЛО.

Петр Андрющенко ранее подчеркнул, что во время такой разборки у жителей Мариуполя разрушается психика. Причина этому проста: горожане видят не только уничтоженный родной город, но и трупы людей под обломками построек. У некоторых начинается нервный срыв, некоторых тошнит, а есть и те, кто впадает буквально в ступор.

Оккупанты сами показывают последствия ужасов, которые совершали

Да, пропагандистские журналисты решили снять сюжет. В нем они показали кладбище в поселке Старый Крым на окраине Мариуполя. Там, согласно снимкам со спутников, вырыта огромная траншея для братских могил.

Псевдокорреспондент показал не только эту самую траншею, в которой аккуратно рядом сложены гробы. Он еще и показал, что за спиной у него очень большое количество свежих могил. Все они безымянные. Только пронумерованы. Якобы как только произойдет опознание, появится табличка с именем и датой смерти.

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