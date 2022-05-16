Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти зараз розбирають завали у лікарні №3.

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Хочуть прибрати сліди своїх же звірств

Активно намагаються усунути сліди злочинів окупанти там, де кілька місяців тому пролунав потужний вибух. Тоді по пологовому випустили авіабомбу.

Тож тепер співробітники МНС Росії максимально швидко "зачищають" те, що сталося від їхніх рук. Петро Андрющенко підкреслює, що все це дуже дивний збіг, адже розбирають завали там, куди окупанти самі й гатили.

Дивно, але план розбирання завалів цілком збігається з місцями найбільшого руйнування та показового цинізму російської армії. Драмтеатр, проспект Миру. Тепер раптом лікарня,

– підкреслив він.

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Маріупольців змушують розбирати завали

Раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що маріупольців змушують розбирати завали драмтеатру. Вона підкреслила, що місцеві мешканці відмовляються від цього, після чого окупанти підбирають важелі впливу.

Тож для розбору завалів мешканців міста "наймають". Їм обіцяють виплачувати рублі, якщо вони допомагатимуть усувати наслідки руйнувань. Для цього вже навіть відкрили "республіканські центри зайнятості" з ОРДЛО.

Петро Андрющенко раніше наголосив, що під час такого розбирання у мешканців Маріуполя руйнується психіка. Причина цьому проста: містяни бачать не лише знищене рідне місто, а й трупи людей під уламками будівель. У декого починається нервовий зрив, декого нудить, а є й ті, хто впадає буквально у ступор.

Окупанти самі показують наслідки жахіть, які чинили

Так, пропагандистські журналісти вирішили зняти сюжет. У ньому вони показали кладовище у селищі Старий Крим, що на околиці Маріуполя. Саме там, згідно зі знімками з супутників, вирита величезна траншея для братських могил.

Псевдокореспондент показав не лише цю саму траншею, в якій акуратно рядочком поскладані труни. Він ще й показав, що за спиною у нього надзвичайно велика кількість свіжих могил. Усі вони безіменні. Натомість лише пронумеровані. Мовляв, щойно відбудеться упізнання, з'явиться табличка з іменем і датою смерті.

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