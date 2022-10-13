Российские оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений. Чтобы подойти к братской могиле, ее нужно разминировать.

Фактически возле каждого освобожденного населенного пункта есть места захоронений людей. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает 24 канал. Погибших подвергали пыткам и другим военным преступлениям.

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Чтобы даже подойти к братской могиле, нужно эти места разминировать, потому что они почти все заминированы,

– отметил министр.

Привлекли дополнительные подразделения ГСЧС и полиции, чтобы быстро разминировать эти территории, получить доступ к ним и показать всему миру преступления россиян.

На освобожденных территориях находят тела мирных жителей

После освобождения Изюма в сентябре обнаружили 445 могил с крестами. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов информировал, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти.

26 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Изюме на Харьковщине обнаружили еще 2 места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

С 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. Большинство погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам.

В освобожденном от россиян Лимане в октябре эксгумировали первые тела на месте массовых захоронений. В одной братской могиле похоронены около 200 гражданских, среди которых есть дети. В другой братской могиле – военнослужащих ВСУ.

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