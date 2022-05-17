Оккупанты на Запорожье готовят основу для псевдореферендумов: привлекают коллаборантов

Российские оккупанты готовят местное население к фейковым референдумам во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Им активно помогают коллаборанты.

Россияне запугивают представителей легитимных органов власти и членов их семей. В то же время оккупанты как можно быстрее пытаются поставить пророссийских гауляйтеров: назначают разных предателей, которые пытаются управлять населенными пунктами.

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Готовят население к псевдореферендумам

В Силах обороны Запорожского края подчеркивают, что многие из этих коллаборантов-изменников имеют криминальное прошлое. Им приказывают понемногу готовить местное население к проведению фейковых "референдумов".

Во многих занятых населенных пунктах области рашисты назначают предателей-коллаборантов или "лояльных к россии смотрящих", часто с криминальным прошлым, чтобы они начинали активные мероприятия по подготовке местных граждан для проведения фейковых референдумов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, простых граждан серьезно запугивают. Оккупанты пытаются "задавить" протестные движения – усиленный административно-полицейский режим. Однако им ничего не удается – украинцы продолжают бороться против российских захватчиков.

Что происходит на временно оккупированных территориях Запорожья

В Энергодаре россияне начали врываться в квартиры мирных людей и забирать мужчин. Так они хотят создать очередную картинку для своей пропаганды: якобы жители города требуют присоединиться к России. На самом деле, захватчики просто пытаются окончательно отобрать Запорожскую АЭС и присоединить ее к "Росатому".

В Мелитополе оккупанты шантажируют местное население. Так они хотят обрести его лояльность. Россияне начали рассказывать местным бюджетникам, что в городе якобы много переселенцев из Мариуполя, готовых помогать оккупантам. Поэтому если они не начнут сотрудничать с ними, то просто потеряют работу.

В течение 16 мая украинские военные уничтожили 20 российских оккупантов, еще 33 – получили ранения. Кроме того, у захватчиков серьезный "минус" в технике: 5 танков, 1 самоходная артиллерийская установка, 5 боевых бронированных машин, 8 единиц автомобилей, 3 миномета.

16 мая россияне разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем. Кроме того, они регулярно обстреливают позиции ВСУ из артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня. Также в этот день захватчики били по Гуляйполю и Каменскому: повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

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