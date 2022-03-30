Оккупанты на Запорожье массово срезают болгаркой металлические двери в подъездах

Оккупанты продолжают атаковать и уничтожать Украину. В частности, в Запорожье россияне прибегают к тому, что даже срезают болгаркой металлические двери в подъездах домов.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, говорится о зверствах в городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области.

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У оккупантов есть приказ, чтобы все подъезды были без двери

Журналист из Запорожья рассказал, что существует целый список людей, которых сейчас разыскивают оккупанты. Именно поэтому участились случаи, когда вражеские войска пытаются проникнуть в дома семей депутатов, участников военных действий и местных чиновников.

Они приходят и просто болгаркой срезают металлическую дверь для того, чтобы проводить обыски в подъездах многоквартирных домов,

– отметил он.

Однако даже сами жители, пытаясь остановить уничтожение домов, говорят, что сами откроют двери, потому что видят, что у россиян не получается срезать болгаркой дверь, которую горожане пытаются сохранить целыми.

"Они (оккупанты – 24 канал) говорят: "Нет, у нас приказ срезать". То есть, чтобы все подъезды были без двери и туда был свободный доступ оккупантам, мародерам и кому угодно", – поделился деталями запорожский корреспондент.

Напомним, что в настоящее время Мелитополь находится во временной оккупации России. Украинские власти регулярно пытаются предоставлять автобусы для эвакуации, а также гуманитарные грузы.

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