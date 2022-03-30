Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, мовиться про звірства у місті Мелітополі, яке і розташоване у Запорізькій області.

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Окупанти мають наказ, щоб усі під'їзди були без дверей

Журналіст із Запоріжжя розповів, що існує цілий список людей, яких зараз розшукують окупанти. Саме тому почастішали випадки того, як ворожі війська намагаються проникнути у будинки сімей депутатів, учасників воєнних дій та місцевих чиновників.

Вони приходять і просто болгаркою зрізають металеві двері для того, щоб проводити обшуки в під'їздах багатоквартирних будинків,

– зазначив він.

Проте навіть самі мешканці, намагаючись зупинити знищення будинків, кажуть, що самі відчинять двері, бо бачать, що у росіян не виходить зрізати болгаркою двері, які містяни намагаються зберегти цілими.

"Вони (окупанти – 24 канал) кажуть: "Ні, у нас наказ зрізати". Тобто, щоб усі під'їзди були без дверей та туди був вільний доступ окупантам, мародерам і кому завгодно", – поділився деталями запорізький кореспондент.

Нагадаємо, що наразі Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Українська влада регулярно намагається надавати автобуси для евакуації, а також гуманітарні вантажі.

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