Оккупанты на Запорожье устроили бунт из-за денег: кадыровцы жестоко убили организаторов

Российские оккупанты на запорожской земле устроили бунт. В частности, россияне начали отказываться воевать, потому что им не платят зарплату.

Инцидент произошел 18 апреля. Известно, что бунт пытались "остановить" кадыровцы, убив организаторов.

Заметьте Разведка дала список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев

Российские оккупанты устроили бунт: кадыровцы убили россиян

По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Бунт хотели остановить кадыровцы – они жестоко убили трех организаторов, которые были готовы сдавать оружие и ехать домой.

"В то же время, снабжение оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается", – отметили в ОВА.

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