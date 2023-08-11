Боятся возвращения свободы в Крым: как оккупанты пытаются стереть идентичность крымских татар

Россия запретила вывешивать флаги крымскотатарского народа в школах Крыма. Это логическое продолжение притеснений, с которыми сталкивается коренной народ Крыма уже более 9 лет.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. Он уверен, что никакие репрессии России не смогут уничтожить идентичность крымских татар.

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Новые притеснения в Крыму

Не было неожиданностью, что оккупанты начнут запрещать крымскотатарскую символику и культуру. Они делали это и раньше в течение 9 лет оккупации, правда, в гибридной форме. Сейчас этот процесс проходит массово и открыто.

"Россия не только запретила не только вывешивать крымскотатарский флаг во время празднования первого звонка в школах, но и убирает из учебников информацию о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечают 18 мая", – рассказал Алиев.

Эта ситуация будет только ухудшаться, потому что сейчас идет война за украинскую и крымскотатарские идентичности, которые оккупанты пытаются стереть на полуострове.

Почему России не удастся сломать крымских татар

До оккупации на полуострове было 15 крымскотатарских школ. Сейчас их осталось 7, но и у них учить крымскотатарский язык становится очень сложно. Поэтому для того, чтобы сохранить идентичность будущего поколения, родители дополнительно учат своих детей дома.

Алим Алиев о притеснениях крымских татар: смотрите видео

Несмотря на все запреты, школьники продолжают приносить в школу символику коренного народа. Никакие запреты не отберут у крымских татар гордости за свою символику и историю своего народа.

"Крымскотатарский флаг – это флаг свободы, и в том числе – символ возвращения украинского Крыма. Оккупантов раздражает, что возвращение сине-желтых флагов на полуостров может произойти уже очень скоро", – убежден Алиев.

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