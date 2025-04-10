Оккупанты запустили по Украине 145 беспилотников: какое количество дронов сбила ПВО и где

Российская армия в ночь на 10 апреля запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". По вражеским дронам работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО по "Шахедам" ночью 10 апреля

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 10 апреля 2025 года (с 19:00 9 апреля) противник атаковал Украину 145 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 85 ударных БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны,

– говорится в сообщении.



Сколько "Шахедов" сбила противовоздушная оборона / Инфографика Воздушных сил ВСУ

49 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны, без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.