Оккупанты запустили по Украине 145 беспилотников: какое количество дронов сбила ПВО и где
- Российская армия запустила 145 ударных беспилотников "Шахед" и других типов по Украине с разных направлений.
- Силы ПВО сбили 85 ударных БПЛА, 49 беспилотников-имитаторов потеряли локацию без негативных последствий.
Российская армия в ночь на 10 апреля запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". По вражеским дронам работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Как отработала ПВО по "Шахедам" ночью 10 апреля
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 10 апреля 2025 года (с 19:00 9 апреля) противник атаковал Украину 145 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Чауда.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 85 ударных БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны,
– говорится в сообщении.
Сколько "Шахедов" сбила противовоздушная оборона / Инфографика Воздушных сил ВСУ
49 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны, без негативных последствий.
В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.