Уже раздаются первые взрывы: оккупанты совершили по меньшей мере 3 волны пусков ракет

Утром 10 февраля на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Во время нее оккупанты совершили пуски крылатых ракет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, их осуществили из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Более того, в Днепропетровской области сообщили о взрывах, пишет 24 Канал.

Важно По всей территории Украины – воздушная тревога: существует угроза массированного ракетного удара

Вражеские ракеты в небе Украины

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме как из вражеской авиации, россияне также обстреливают мирные города Украины с кораблей-носителей ракеты "Калибр".

Противник совершил пуски ракеты! Воздушная тревога будет длинной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО,

– написал он.

Также о запуске ракет сообщили и в Николаевской ОВА. Там подчеркнули, что ожидают до 20 вражеских ракет, а около 9:30 заявили о первых ракетах в небе Украины.

Стоит отметить, что в целом в Украине ожидают запуски уже 40 ракет типа Х101/Калибр.

Взрывы в нескольких областях

Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях до отмены.

После оглашения воздушной тревоги первыми о звуках взрывов сообщили в Кривом Роге, однако предварительно сообщают о работе ПВО.

Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернете. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете,

– написал Александр Вилкул.

Также о работе ПВО сообщили и в Одесской, Полтавской и Киевской областях. В целом, взрывы слышали в ряде областей. Речь идет о: