Оккупанты запустили "Шахеды": какие области под вражеской атакой
Вечером 14 ноября российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны. В части областей объявлена тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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В Одессе продолжает работать ПВО. Труханов: "Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города" ВС призвали одесситов быть в укрытиях. Новые взрывы в Одессе. Мэр Одессы призвал: "Центральная часть города, будьте осторожны!". Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу. Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте Повторные взрывы в Одессе. В Одессе прогремели взрывы. Российские беспилотники на Николаевщине, курс северо-западный. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе работает ПВО. Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Вражеские дроны из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. В Днепропетровской и Одесской областях ракетная опасность. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую область. БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
В Одессе продолжает работать ПВО.
Труханов: "Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города"
ВС призвали одесситов быть в укрытиях.
Новые взрывы в Одессе.
Мэр Одессы призвал: "Центральная часть города, будьте осторожны!".
Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Повторные взрывы в Одессе.
В Одессе прогремели взрывы.
Российские беспилотники на Николаевщине, курс северо-западный.
Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе работает ПВО.
Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Вражеские дроны из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В Днепропетровской и Одесской областях ракетная опасность.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую область.
БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.