Враги засыпают – Himars просыпается: чудодейственная "колыбельная" от Минобороны под Metallica
Источник:Министерство обороны Украины
Украинские военные продолжают мастерски уничтожать оккупантов с помощью американских HIMARS. Минобороны опубликовало мощное видео работы наших бойцов.
Недавно министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли еще 4 таких РСЗО. По его словам, HIMARS стали главным хитом нынешнего лета на передовой.
К теме Есть ли у оккупантов средства, чтобы обезвредить HIMARS: объяснение военного эксперта
HIMARS помогают ВСУ ликвидировать оккупантов
В Министерстве обороны обнародовали видео невероятно результативного уничтожения российских захватчиков.
Свет гаснет. HIMARS засияет. Оккупанты исчезают. Каждый российский оккупант в Украине – текст этой песни... И уже спит с одним открытым глазом,
– говорится в подписи к ролику.
На видео можно увидеть, как украинские защитники с помощью установок HIMARS испепеляют вражеские склады боеприпасов. Особую атмосферу ролику добавляет музыкальное сопровождение – композиция "Enter Sandman" американской группы Metallica.Любопытно! россияне панически боятся HIMARS. оккупанты постоянно вынуждены прибегать к разным тактикам, пытаясь уменьшить результативность использования этих установок украинскими военными. В частности, они применяют различные средства маскировки и постоянно изменяют расположение групп техники. Однако захватчикам это особенно не помогает. В целом, эксперты считают появление HIMARS переломным моментом в войне.
Смотрите видео, как защитники уничтожают российские склады БК:
Будет интересно – Данилов заявил, что после победы Украины россию будут раздирать: смотрите видео