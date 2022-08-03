Враги засыпают – Himars просыпается: чудодейственная "колыбельная" от Минобороны под Metallica

Украинские военные продолжают мастерски уничтожать оккупантов с помощью американских HIMARS. Минобороны опубликовало мощное видео работы наших бойцов.

Недавно министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли еще 4 таких РСЗО. По его словам, HIMARS стали главным хитом нынешнего лета на передовой.

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HIMARS помогают ВСУ ликвидировать оккупантов

В Министерстве обороны обнародовали видео невероятно результативного уничтожения российских захватчиков.

Свет гаснет. HIMARS засияет. Оккупанты исчезают. Каждый российский оккупант в Украине – текст этой песни... И уже спит с одним открытым глазом,

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть, как украинские защитники с помощью установок HIMARS испепеляют вражеские склады боеприпасов. Особую атмосферу ролику добавляет музыкальное сопровождение – композиция "Enter Sandman" американской группы Metallica.

россияне панически боятся HIMARS. оккупанты постоянно вынуждены прибегать к разным тактикам, пытаясь уменьшить результативность использования этих установок украинскими военными. В частности, они применяют различные средства маскировки и постоянно изменяют расположение групп техники. Однако захватчикам это особенно не помогает. В целом, эксперты считают появление HIMARS переломным моментом в войне.

Смотрите видео, как защитники уничтожают российские склады БК:

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