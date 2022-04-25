Оккупанты засыпают массовые захоронения в Мариуполе, маскируя их под индивидуальные могилы

Россияне начали зачищать места массовых захоронений в Мангуше. Впрочем, этот шаг предоставил новые доказательства преступлений захватчиков.

Так, на фото с эфиров российских пропагандистских каналов видно, что россияне выдают братские могилы за индивидуальные. А погребения происходили с помощью техники.

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Андрющенко о фейках россиян

Советник городского главы города Мариуполь Петр Андрющенко опубликовал несколько скриншотов, которые подтверждают очередную ложь российских оккупантов.

Так, на одном из кадров виден участок братской могилы. При этом "репортер" утверждает, что все могилы индивидуальны. В доказательство даже поднимают дрон и делают общую панораму. Однако, возвращаясь к спутниковым снимкам, становится очевидно, что никаких отдельных могил до съемки здесь не было.

Это вызывает мотивированное подозрение о преднамеренной маскировке братской могилы под индивидуальные для сокрытия следов преступления.

– подчеркивает Андрющенко.



Оккупанты начали засыпать массовые захоронения людей в Мариуполе / Фото из телеграма Андрющенко

Между могилами в одном ряду отсутствуют отступы, необходимые для засыпания и обустройства кладбища, высота грунта и характер насыпи указывают на то, что засыпание производилось путем применения техники.



Обратите внимание на реальную высоту и обустройство рядов по сравнению с людьми / Фото из телеграма Андрющенко

При этом, в ролике участвуют два маргинальных лица, которые рассказывают о захоронениях в гробах и индивидуальных могилах.

"По нашему мнению, так авторы фейка пытаются создать ощущение, что все могилы сделаны вручную. Однако, как мы уже видели, и с учетом размера траншей, – сделать это вручную невозможно. В ролике отсутствует какой-либо гроб. Это указывает на отсутствие гробов для захоронений. А учитывая реальную невозможность производства гробов в таком количестве, мы утверждаем что это очередная ложь", – пишет советник городского главы города Мариуполь.

Напоследок, пропагандисты утверждают об "индивидуальном подходе" и небольшом количестве похороненных. Однако мы видим беспорядочно расставленные таблички, абсолютное большинство – без имен. Максимум, что на них можно разглядеть – примерный возраст похороненных.



Сфабрикованные таблички / Фото из телеграма Андрющенко

Для усиления значения ролика так называемая "народная милиция Донецка" указывает, что рвы для массовых захоронений были сделаны инженерными войсками Украины в течение 6 – 11 марта.

Вынуждены напомнить, что в подтвержденный период обустройства мест массовых захоронений эта территория уже находилась под контролем российского оккупационного корпуса.

– заключает Андрющенко.

Кроме того, история, выложенная на скриншотах, опровергает этот бред.

Так называемая "народная милиция ДНР" распространяет фейки / Скриншот

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