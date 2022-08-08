оккупанты жалуются, что после удара по Антоновскому мосту должны отложить возобновление движения

ВСУ снова попали по Антоновскому мосту. оккупанты уже жалуются, что откладывают возобновление движения. После повторного удара ремонтировать мост захватчики уже не спешат.

Так, удар подтвердили и в российских СМИ, передает 24 канал . Официально о результативном попадании перед этим рассказали в ОК "Юг".

оккупанты пишут, что есть "повреждение дорожного полотна, но несущие элементы якобы не пострадали". Жалуются, что "возобновление движения придется отложить".