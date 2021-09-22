Оккупанты жалуются, что Зеленский перестал платить за коммуналку в крымской квартире
Источник:"Вести Крым"
Владимиру Зеленскому оккупанты Крыма угрожают судом за его недвижимость. Он якобы перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии.
Об этом в комментарии пропагандистскому СМИ заявил директор так называемой АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.
Между тем Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом проблемы Крыма
Зеленский задолжал за квартиру в Ливадии
По словам оккупантов, Зеленский не платил коммунальные услуги уже два месяца. Раньше таких просрочек платежей за ним не было. Чтобы организация подала в суд, нужно не менее трех "долговых" месяцев. Так и угрожают президенту Украины: если проплат не будет – подадут в суд, а там – якобы и до продажи недалеко.
Приставы занимаются вопросами взыскания. Они проводят ревизию имущества, и смотрят, какими способами должник может отдать долг. Дело может дойти вплоть до продажи имущества,
– объяснил Петров.
Он выразил надежду, что президент Украины погасит долги и снова станет законопослушным плательщиком.
Что известно о квартире Зеленских в Ялте
- Эта недвижимость есть в нынешней декларации Владимира Зеленского. Владеет ею его жена Елена Зеленская.
- Как указано, эту квартиру они получили в 2013 году. Ее общая площадь 129 квадратных метров.
- По оценке, указанной в документе, ее стоимость достигает 1 миллиона 300 тысяч гривен.
- Также вместе с квартирой Елена Зеленская владеет паркоместом.
- По данным издания "Крым.Реалии", недвижимость расположена в жилом комплексе "Император" по соседству с Ливадийским дворцом.