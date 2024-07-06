Оккупанты жалуются на атаку дронов по Краснодарскому краю: повреждены нефтебазы и вышка связи

Россияне заявляют, что в ночь на 6 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотниками. На нефтебазе загорелись резервуары с топливом, повреждена вышка сотовой связи.

О горячей ночи в Краснодарском крае и последствиях атаки дронов российские паблики начали сообщать примерно в 3 ночи, информирует 24 Канал.

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Оккупанты жалуются на очередную атаку дронов

В ночь на 6 июля вражеские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке беспилотниками. По информации оккупантов, речь идет о Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В частности, в Ейске вражеская ПВО якобы сбила БПЛА. В то же время последствий атаки избежать не удалось. Зафиксировано повреждение вышки сотовой связи.

Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом.

Оккупанты утверждают, что пострадавших им удалось избежать.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае: смотрите видео

Пожар на нефтебазе в России: смотрите видео

Напомним, накануне стало известно, что в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске, могли поразить военный аэродром. Именно оттуда враг бьет по Украине "Шахедами".