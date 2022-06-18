Оккупанты на Змеином сдохнут от голода, – Цымбалюк об уничтожении "Василия Беха"
В ночь на 17 июня Военно-морские силы ВСУ ликвидировали российское судно "Василий Бех". Гигантский буксир направлялся к украинскому острову Змеиный.
Туда должны были доставить личный склад, боеприпасы, вооружение и топливо. Об этом во время стрима 24 канала напомнил журналист Роман Цымбалюк.
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Пока там кафиры, можно сжигать все до фона
Мы начали обстреливать их судообеспечение нашими противокорабельными ракетами. Боюсь, развернутая группировка просто сдохнет с голоду,
– сказал Роман.
Журналист считает, что россиян можно просто уничтожать, чтобы те не мучились. "Himars могут стрелять прямой наводкой по острову. Пока там кафиры, можно сжигать все до фона. Все равно все придется строить с нуля, никакой инфраструктуры там не осталось", – отметил спикер.
Во всем виноват Запад
Цимбалюк добавил, что Кремль обвиняет Запад в том, что он якобы ведет неправильную макроэкономическую политику. В то же время "специальная военная операция" к экономическим и энергетическим проблемам, росту цен и голоду в мире не имеет никакого отношения.
"Это бункерное создание трижды говорило о том, что они "не могли поступить иначе". Оправдывайся, оправдывайся. Однако никто тебя не простит", - подытожил Цымбалюк.
ВМС ликвидировали корабль "Василий Бех": коротко
- Украинские бойцы нанесли точный удар по буксиру "Василий Бех" в акватории Черного моря. Известно, что на борту у него была ЗРК "ТОР". Стоимость одного такого комплекса оценивается в 25 миллионов долларов.
- В результате удалось поразить 70% экипажа , судьба остальных – неизвестна.
- По словам экс-сотрудника СБУ и эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, уничтожение очередного корабля – это мощный удар и болезненная потеря для россиян.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что воины атаковали враждебную цель двумя ракетами системы "Гарпун". Корабль потопили примерно в 90 километрах от побережья Одесщины.
- По официальной информации ВСУ, судно полностью выгорело и пошло ко дну. В частности, утонуло и вооружение.
Оккупанты на Змеином сдохнут с голоду, - Цымбалюк об уничтожении "Василия Беха": смотрите видео