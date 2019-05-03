Оккупанты обстреляли жилые дома и автомобили в Марьинке: фото

Пророссийские боевики обстреляли прифронтовой город Марьинка. В результате повреждены 7 домов и 2 автомобиля.

Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05.30. В полиции сообщили, что пострадавших среди населения нет.

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Оккупанты повредили дома на улицах Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко.

Осколками иссечены окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые упали на дворы.



Российские оккупанты обстреляли Марьинку

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители патрулируют обстрелянный населенный пункт, но периодически обстрелы возобновляются.



В результате обстрела повреждены окна в жилых домах

Недавно российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке.