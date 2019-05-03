Оккупанты обстреляли жилые дома и автомобили в Марьинке: фото
Пророссийские боевики обстреляли прифронтовой город Марьинка. В результате повреждены 7 домов и 2 автомобиля.
Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05.30. В полиции сообщили, что пострадавших среди населения нет.
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Оккупанты повредили дома на улицах Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко.
Осколками иссечены окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые упали на дворы.
Российские оккупанты обстреляли Марьинку
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители патрулируют обстрелянный населенный пункт, но периодически обстрелы возобновляются.
В результате обстрела повреждены окна в жилых домах
Недавно российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке.