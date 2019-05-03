13:22
3 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
      Вєсті Кремля
      23:02, 2 мая
      Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе
      Вєсті.UA
      21:59, 2 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Оккупанты обстреляли жилые дома и автомобили в Марьинке: фото

      56 Читати новину українською
      Оккупанты обстреляли жилые дома и автомобили в Марьинке
      Оккупанты обстреляли жилые дома и автомобили в Марьинке / npu.gov.ua

      Пророссийские боевики обстреляли прифронтовой город Марьинка. В результате повреждены 7 домов и 2 автомобиля.

      Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05.30. В полиции сообщили, что пострадавших среди населения нет.

      Читайте также: Боевики обстреляли Донбасс, прикрываясь мирными жителями: среди оккупантов много раненых

      Оккупанты повредили дома на улицах Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко.

      Осколками иссечены окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые упали на дворы.

      обстріл окупанти україна росія війна на донбасі мар'їнка
      Российские оккупанты обстреляли Марьинку

      Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители патрулируют обстрелянный населенный пункт, но периодически обстрелы возобновляются.

      обстріл мар'їнка донецьк війна на донбасі росія україна
      В результате обстрела повреждены окна в жилых домах

      Недавно российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке.

       

      blog_ava
      Украина готовит против России жесткий пакет санкций
      сегодня
      1406
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Полиция Новости Донецка
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина и Азербайджан договариваются о совместном производстве боеприпасов
      сегодня , 12:15 Украина и Азербайджан договариваются о совместном производстве боеприпасов
      Злой Одессит 415
      Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      сегодня , 09:12 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      23173
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 08:41 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      14930
      День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      сегодня , 07:30 День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      Катерина Петренко 1479
      Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      сегодня , 00:00 Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      Ірина Шиба 711
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Ужасная авария в Харькове. Погибли два человека
       10 января 2017 , 13:27 1
      2000 – первый год экономического роста Украины
       8 августа 2016 , 21:20
      В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня
       11 ноября 2018 , 15:30
      Как выбрать и купить монитор для автомобиля
       17 февраля , 12:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук