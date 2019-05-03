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      Окупанти обстріляли житлові будинки та автомобілі у Мар'їнці: фото

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      Окупанти обстріляли житлові будинки та автомобілі у Мар'їнці
      Окупанти обстріляли житлові будинки та автомобілі у Мар'їнці / npu.gov.ua

      Проросійські бойовики обстріляли прифронтове місто Мар'їнка. Унаслідок цього пошкоджено 7 будинків та 2 автомобіля.

      Мінометний обстріл розпочався сьогодні, 3 травня, о 05.30. У поліції повідомили, що потерпілих серед населення немає.

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      Окупанти пошкодили будинки на вулицях Жовтневій, Героїв Чорнобиля і Шевченка.

      Осколками посічено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та навіть транспортні засоби. Поліцейські вилучили залишки мін, які впали на подвір’я.

      обстріл окупанти україна росія війна на донбасі мар'їнка
      Російські окупанти обстріляли Мар'їнку

      Наразі на місці події працює поліція. Правоохоронці патрулюють обстріляний населений пункт, але періодично обстріли відновлюються.

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      Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна у житлових будинках

      Нещодавно російські окупанти обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька Поліція
      Джерело: 24 канал
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