Оккупанты снова обстреляли ВСУ на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. В первый день ноября, боевики 13 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.
Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Старогнатовки,
- Талаковки,
- Новогнатовки,
- Водяного на Приазовье,
- Марьинки,
- Майорска,
- Луганского,
- Новолуганского,
- Троицкого,
- Хутора Вольного.
Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не было,
– отметили в штабе.
В то же время, с начала суток, 2 октября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.
К слову, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что российские военные формирования и наемники на данный момент не сосредотачивают свои силы у линии разграничения. Однако оккупанты стягивают новые войска на Донбасс в рамках ротации, среди них – подразделения спецназначения и так называемые "казаки".