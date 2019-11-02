Оккупанты снова обстреляли ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. В первый день ноября, боевики 13 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Старогнатовки,

Талаковки,

Новогнатовки,

Водяного на Приазовье,

Марьинки,

Майорска,

Луганского,

Новолуганского,

Троицкого,

Хутора Вольного.

Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не было,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 2 октября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

К слову, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что российские военные формирования и наемники на данный момент не сосредотачивают свои силы у линии разграничения. Однако оккупанты стягивают новые войска на Донбасс в рамках ротации, среди них – подразделения спецназначения и так называемые "казаки".

Оккупированные районы Донбассе / инфографика 24 канала