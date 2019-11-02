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      Оккупанты снова обстреляли ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе
      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / mil.gov.ua

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. В первый день ноября, боевики 13 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

      Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

      Интересно: Единственный путь войны на Донбассе: мнение генсека НАТО Столтенберга

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Старогнатовки,
      • Талаковки,
      • Новогнатовки,
      • Водяного на Приазовье,
      • Марьинки,
      • Майорска,
      • Луганского,
      • Новолуганского,
      • Троицкого,
      • Хутора Вольного.

      Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не было,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 2 октября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

       

      К слову, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что российские военные формирования и наемники на данный момент не сосредотачивают свои силы у линии разграничения. Однако оккупанты стягивают новые войска на Донбасс в рамках ротации, среди них – подразделения спецназначения и так называемые "казаки".

      окуповані райони ДонбасіОккупированные районы Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики
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