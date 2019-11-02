Окупанти знову обстріляли ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. У перший день листопада бойовики 13 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

Окупанти гатили по українських бійцях зі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

Старогнатівки,

Талаківки,

Новогнатівки,

Водяного на Приазов'ї,

Мар'їнки,

Майорська,

Луганського,

Новолуганського,

Троїцького,

Хутора Вільного.

Втрат унаслідок обстрілів серед військових Об'єднаних сил не було,

– наголосили у штабі.

Водночас, від початку доби, 2 жовтня, окупанти дотримуються режиму тиші і не відкривали вогонь по українських позиціях.

До слова, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що російські військові формування та найманці наразі не зосереджують своїх сил біля лінії розмежування. Однак окупанти стягують нові війська на Донбас в рамках ротації, серед них – підрозділи спецпризначення і так звані"казаки".



Окуповані райони Донбасі / інфографіка 24 каналу